Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 25-Jähriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen

Rheinmünster (ots)

Bei der Überprüfung der Reisenden eines Fluges nahm die Bundespolizei einen polnischen Staatsangehörigen fest. Der 25-Jährige war am 28. Oktober 2025 von Zagreb aus an den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Durch einen Bekannten konnte die geforderte Geldstrafe beglichen werden, sodass der Mann einer 15-tägigen Haftstrafe entging.

