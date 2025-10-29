PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 25-Jähriger am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen

Rheinmünster (ots)

Bei der Überprüfung der Reisenden eines Fluges nahm die Bundespolizei einen polnischen Staatsangehörigen fest. Der 25-Jährige war am 28. Oktober 2025 von Zagreb aus an den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Durch einen Bekannten konnte die geforderte Geldstrafe beglichen werden, sodass der Mann einer 15-tägigen Haftstrafe entging.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 09:42

    BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Haftbefehl wegen Widerstands vollstreckt

    Kehl (ots) - Am Montagnachmittag (27.10.) reiste ein äthiopischer Staatsangehöriger über die Europabrücke in Kehl von Frankreich nach Deutschland. Der 29-Jährige hatte keine gültigen Grenzübertrittspapiere dabei. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde zudem ein Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte festgestellt. Da er die geforderte ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:37

    BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

    Kehl (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend (26.10) am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug kontrolliert. Hierbei konnte der 34-jährige Fahrer gültige Ausweispapiere vorzeigen und der nordmazedonische Staatsangehörige war im Besitz eines ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:57

    BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen: 252 Tage Haft

    Kehl (ots) - Am Freitagmittag (24.10.25) kontrollierte die Bundespolizei in Kehl an der Tram D Haltestelle einen 33-Jährigen. Der Mann wies sich mit einem tunesischen Reisepass und einem italienischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung der Daten ergab mehrere Ausschreibungen darunter zwei zur Festnahme, zwei zur Aufenthaltsermittlung sowie eine zum Einreise- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren