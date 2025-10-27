PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrfach gesuchter Straftäter festgenommen: 252 Tage Haft

Kehl (ots)

Am Freitagmittag (24.10.25) kontrollierte die Bundespolizei in Kehl an der Tram D Haltestelle einen 33-Jährigen. Der Mann wies sich mit einem tunesischen Reisepass und einem italienischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung der Daten ergab mehrere Ausschreibungen darunter zwei zur Festnahme, zwei zur Aufenthaltsermittlung sowie eine zum Einreise- und Aufenthaltsverbot. Da er in Begleitung seiner italienischen Ehefrau reiste, war zumindest letztere Ausschreibung hinfällig. Aus einer Verurteilung zu 9 Monaten Haft wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, muss der tunesische Staatsangehörige 212 Tage Restfreiheitsstrafe verbüßen, hinzu kommen weitere 40 Tage Haft wegen Diebstahl. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

