Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend (26.10) am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug kontrolliert.

Hierbei konnte der 34-jährige Fahrer gültige Ausweispapiere vorzeigen und der nordmazedonische Staatsangehörige war im Besitz eines deutschen Aufenthaltstitels.

Im Fond befanden sich zwei weitere nordmazedonische Staatsangehörige, die sich lediglich mit zeitlich abgelaufenen slowakischen Aufenthaltstiteln ausweisen konnten. Entsprechende Pässe konnte beide nicht vorweisen.

Beiden wurde die Einreise verweigert und sie wurden nach Frankreich zurückgewiesen.

Gegen den 34-jährigen Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Schleusung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

