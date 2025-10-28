Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Haftbefehl wegen Widerstands vollstreckt

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag (27.10.) reiste ein äthiopischer Staatsangehöriger über die Europabrücke in Kehl von Frankreich nach Deutschland. Der 29-Jährige hatte keine gültigen Grenzübertrittspapiere dabei. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde zudem ein Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erwartet ihn nun eine 50-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt. Zusätzlich wurde Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise erstattet.

