Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefahr für Wildunfälle steigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Von Sonntag auf Montag kam es zu insgesamt drei Wildunfällen im Schutzbereich der Polizeiinspektion Saale-Holzland. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Zwei Rehe verstarben jedoch an den jeweiligen Unfallstellen. Die Polizei warnt gerade in den Morgen und Abendstunden vorsichtig zu fahren, da Wildtiere zu diesen Zeiten besonders aktiv sind und häufig die Straße queren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

