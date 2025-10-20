LPI-J: Lieferdienstfahrzeuge mit Farbe beschmiert
Jena (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter insgesamt drei Lieferfahrzeuge, eines Pizza Services, mit schwarzer Farbe beschmiert. Der genaue Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen
