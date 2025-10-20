Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kälbchen auf Abwegen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagabend meldete ein aufmerksamer Autofahrer ein Kälbchen, welches außerhalb der Weide direkt an der Straße stehen würde. Polizeibeamte haben sich dem Fall angenommen und konnten das Tier auf der L1062 zwischen Waltersdorf und Erdmannsdorf feststellen. Als die Beamten sich dem Tier näherten lief dieses zurück zu seiner Mutter. Eine Gefahr für den öffentlichen Verkehrsraum bestand nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell