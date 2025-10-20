LPI-J: Betrunken am Steuer

Jena (ots) - Am Samstagvormittag teilte eine 55-Jährige der Polizei mit, dass die Heckscheibe ihres PKWs eingeschlagen wurde. Dies soll im Zeitraum vom 17.10.2025, 20:00 Uhr bis 18.10.2025, 10:00 Uhr geschehen sein. Den PKW parkte sie in der Innenstadt von Jena. In der Nacht zum Samstag wurden weitere Sachbeschädigungen beanzeigt, bei denen ein unbekannter Täter mit einem roten Feuerlöscher Fensterscheiben ...

