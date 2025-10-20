LPI-J: Betrunken am Steuer
Jena (ots)
Polizeibeamte aus Jena haben am frühen Sonntagnachmittag Verkehrskontrollen in der Straße Vierzehnheiligen durchgeführt. Dabei haben sie einen kontrollierte sie einen 34-jährigen Audi-Fahrer. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell