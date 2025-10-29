Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einreiseverbot: Rückführung ins Heimatland in unter einer Stunde

Rheinmünster (ots)

Am 28. Oktober 2025 versuchte ein mazedonischer Staatsangehöriger, trotz eines bestehenden Einreiseverbots über den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise.

Der 28-Jährige war mit einem Flug aus Skopje zum Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gereist. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot bestand. Noch am Flugzeug wurde dem Mann die Einreise nach Deutschland verweigert. Nach Abschluss der Maßnahmen trat er bereits 40 Minuten später seinen Rückflug nach Skopje an.

Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise entgegen eines Einreiseverbots.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell