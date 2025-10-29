PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme bei der Einreisekontrolle

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden haben heute im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad einen serbischen Staatsangehörigen festgenommen. Gegen den 38-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Kennzeichenmissbrauchs. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 25-tägige Haftstrafe abwenden.

