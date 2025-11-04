LPI-J: Mehrere Graffiti im Bereich
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg/Hermsdorf: Sowohl an einer Mauer eines Einkaufsmarktes in der Eisenberger Straße in Hermsdorf, als auch an zwei Örtlichkeiten in Eisenberg brachten Unbekannte mehrere Graffiti auf. Neben teils unleserlichen Schriftzügen gab es auch Bekundungen zu einem Jenaer Fußballverein sowie diffamierende Äußerungen gegen die Polizei. Alle Straftaten wurden aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell