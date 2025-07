POL-NI: Geldbörsendiebstahl bei Famila

Lauenau (ots) - (Thi) Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Montag den 14.07.2025 die Geldbörse einer 82-Jährigen aus ihrer Handtasche. Der Diebstahl ereignete sich gegen 9 Uhr im Aldi Supermarkt an der Straße Zum Mineralbad in Lauenau. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Lauenau unter der 05043 9872615 zu melden. Rückfragen bitte an: Nina ...

