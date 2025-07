Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ablagerung größerer Menge alter Möbel auf Wirtschaftsweg

Auetal (ots)

(bsm) Am Freitag, 11.07.2025, meldete ein Hinweisgeber eine illegale Abfallentsorgung auf dem Verbindungsweg zwischen Rehren, Am Horn in Richtung Hattendorf. Unbekannte haben dort eine größere Menge alter Möbel (Schränke, Stühle etc.)einfach auf dem asphaltierten Wirtschaftsweg abgekippt, sodass ein Befahren der Fahrbahn nicht mehr möglich war. Daher wurde bereits am Freitag der Bauhof der Gemeinde Auetal mit der Entsorgung des Sperrmülls betraut. Zeugen zu der Ordnungswidrigkeit werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Rehren unter 05752/929090 zu melden.

