LPI-J: Crystal Meth sichergestellt
Apolda (ots)
Bei einer Personenkontrolle wurde gestern Nachmittag ein Cliptütchen Crystal Meth von der Apoldaer Polizei sichergestellt. Der Besitzer, ein 21-jähriger polizeibekannter Mann hatte die Drogen in seiner Jackentasche versteckt. Gegen ihn wurde eine entsprechende Anzeige erstattet.
