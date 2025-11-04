LPI-J: Crystal Meth sichergestellt

Weimar/Weimarer Land (ots) - Bad Berka: Seit 2023 hat ein 57-jähriger aus der Landgemeinde Grammetal eine gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran sich trotz dessen hinters Steuer zu setzen. Montagnachmittag jedoch stellte eine Streifenwagenbesatzung den Mann mit seinem Mazda auf der Weimarischen Straße fest - fahrenderweise. Infolge dessen stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher und den Mazda nicht verkehrsbehindernt ab. ...

mehr