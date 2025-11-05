LPI-J: Kind verursacht Unfall und reagiert richtig
Jena (ots)
Eine 14-jährige fuhr am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr mit einem E-Scooter in der Stauffenbergstraße in Jena. Dabei fuhr sie auf dem Fußweg und touchierte im Vorbeifahren eine 71-Jährige Frau, die dabei stürzte. Das Mädchen rief sofort einen Krankenwagen und ging nach Abstimmung mit der Frau los um ihren Vater zu holen. Die Frau verletzte sich leicht. Hinzugezogene Polizeibeamte haben den Unfall aufgenommen.
