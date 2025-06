POL Schwaben Nord: Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (11.06.2025) kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Südtiroler Straße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 15.00 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Rückfragen bitte an: ...

