PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überschlag bei Rauda

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 26-jähriger fuhr am Dienstag gegen 10:15 Uhr zusammen mit einer 17-jährigen in einem VW von Rauda kommend über die L3007 in Richtung Hartmannshausen. In einer Linkskurve hat der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und überschlug sich mindestens zweimal bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Die Straße musste für ca. anderthalb Stunden gesperrt werden. Der Wagen war vollkommen zerstört. Beide Insassen wurden in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 08:00

    LPI-J: Manipuliertes Moped

    Jena (ots) - Zwei Kleinkraftradfahrer fuhren am späten Dienstagabend mit ihren Maschinen durch die Dornburger Straße. Dabei haben Beamte diese beobachtet und stellten dabei eine überhöhte Geschwindigkeit fest. Die Beamten verfolgten die beiden Personen und konnte einen der beiden in der Camburger Straße stoppen. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte auch der zweite Fahrzeugführer festgestellt werden. Bei dem 16-jährigen haben die Beamten dann Manipulation an dem ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:00

    LPI-J: Kind verursacht Unfall und reagiert richtig

    Jena (ots) - Eine 14-jährige fuhr am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr mit einem E-Scooter in der Stauffenbergstraße in Jena. Dabei fuhr sie auf dem Fußweg und touchierte im Vorbeifahren eine 71-Jährige Frau, die dabei stürzte. Das Mädchen rief sofort einen Krankenwagen und ging nach Abstimmung mit der Frau los um ihren Vater zu holen. Die Frau verletzte sich leicht. Hinzugezogene Polizeibeamte haben den Unfall ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:00

    LPI-J: Dreiste Ladendiebe

    Jena (ots) - Zwei Frau im Alter von 23 und 25 Jahren haben am Dienstag gegen 18:00 Uhr mehrere Geschäfte in der Innenstadt von Jena versucht zu bestehlen. Die beiden Damen waren mit drei Kindern unterwegs und haben in insgesamt fünf Geschäften verschiedenste Waren mitgenommen ohne diese zu bezahlen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte die Damen bei einer ihrer Taten beobachten. Bei einer Durchsuchung durch hinzugezogene Polizistinnen, konnte das Diebesgut in vollem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren