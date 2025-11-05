LPI-J: Kellereinbruch in Hermsdorf

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 26-jähriger fuhr am Dienstag gegen 10:15 Uhr zusammen mit einer 17-jährigen in einem VW von Rauda kommend über die L3007 in Richtung Hartmannshausen. In einer Linkskurve hat der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und überschlug sich mindestens zweimal bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Die Straße musste für ca. anderthalb Stunden gesperrt werden. Der Wagen war vollkommen zerstört. Beide Insassen wurden in das ...

mehr