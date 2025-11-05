LPI-J: Kellereinbruch in Hermsdorf
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Keller in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf eingebrochen. Objekt der Begierde war ein weißes Cube Pedelec. Das Fahrrad hatte einen Wert von über 2.000 Euro. Die Täter klauten es aus dem Fahrradkeller der 37-jährigen Geschädigten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
