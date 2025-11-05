PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Kellereinbruch in Hermsdorf

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Keller in der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf eingebrochen. Objekt der Begierde war ein weißes Cube Pedelec. Das Fahrrad hatte einen Wert von über 2.000 Euro. Die Täter klauten es aus dem Fahrradkeller der 37-jährigen Geschädigten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

