Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, A 81

Landkreis Rottweil) Schwerverletzter nach Auffahrunfall (03.11.2025)

Deißlingen - A 81 (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Deißlingen hat sich ein 27-Jähriger schwerverletzt. Der junge Mann war, gegen 10 Uhr, in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als ein 54-jähriger Lastwagenfahrer nach links zog. Dieser hatte den Skoda beim Fahrstreifenwechsel übersehen, was zu einem Auffahrunfall führte. Durch den Aufprall gegen das Heck des Lastwagens verletzte sich der 27-Jährige schwer und musste in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrbahn blieb über eine Stunde gesperrt. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell