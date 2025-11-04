PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, A 81
Landkreis Rottweil) Schwerverletzter nach Auffahrunfall (03.11.2025)

Deißlingen - A 81 (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Deißlingen hat sich ein 27-Jähriger schwerverletzt. Der junge Mann war, gegen 10 Uhr, in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als ein 54-jähriger Lastwagenfahrer nach links zog. Dieser hatte den Skoda beim Fahrstreifenwechsel übersehen, was zu einem Auffahrunfall führte. Durch den Aufprall gegen das Heck des Lastwagens verletzte sich der 27-Jährige schwer und musste in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrbahn blieb über eine Stunde gesperrt. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
