POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Erneut Scheinwerfer von Traktor entwendet - Polizei bittet um Hinweise (01./03.11.2025)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Über das vergangene Wochenende haben Diebe erneut Fahrzeugteile eines an einem Feld an der Behelfsausfahrt der Autobahn 81 beim Solarpark Rumisbohl stehenden Traktors entwendet. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen trennten die Täter insgesamt sechs Arbeitsscheinwerfer des Teleskopladers professionell ab und nahmen sie anschließend mit. Der dadurch entstandene Schaden dürfte im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

Bereits im Frühjahr kam es an derselben Örtlichkeit und im Ortsgebiet von Mühlhausen-Ehingen zu zwei weiteren Diebstählen, bei denen es die Täter auf die Scheinwerfer zweier Traktoren abgesehen hatten.

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Beleuchtungsmittel nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

