POL-KN: (Tuttlingen) 29-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle (04.11.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Dienstag hat ein Mann versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 01.40 Uhr fiel einer Streife in der Brunnentalstraße ein Dacia auf, den sie daraufhin kontrollieren wollten. Nachdem die Beamten dem Fahrer Anhaltezeichen gaben, stoppte der 29-Jährige seinen Wagen, stieg aus und rannte dann plötzlich in Richtung Schubertstraße davon. Die Flucht endete jedoch kurz darauf, als der Mann alleinbeteiligt zu Fall kam. Bei der anschließenden Überprüfung gab der 29-Jährige schließlich an, dass er keinen Führerschein habe und deshalb versucht habe sich der Kontrolle zu entziehen. Weil er außerdem stark nach Cannabis roch und äußerte konsumiert zu haben, musste er - da er einen Vortest verweigerte - in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

