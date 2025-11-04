PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Nachtragsmeldung - Unfall auf der Jahnstraße - Linienbus prallt gegen Baum - Polizei sucht unbekanntes entgegekommendes Fahrzeug und weiterhin Zeugen (03.11.2025)

Engen (ots)

Nachdem es am frühen Montagmorgen auf der Jahnstraße zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen ist bei dem mehrere Personen verletzt worden sind (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6149857 ), sucht die Polizei weiterhin Zeugen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich, dass dem 57-jährigen Busfahrer ein Fahrzeug entgegenkam, dem er ausgewichen ist. Möglicherweise hat der unbekannte Fahrer den anschließenden Unfall gar nicht bemerkt.

Sowohl der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs als auch weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

