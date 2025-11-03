Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Schlägerei vor dem LeProm (02.11.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es im Zuge einer Partynacht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Zwei 37 und 40 Jahre alten Männern gerieten mit einer Personengruppe aus unbekanntem Grund in Streit. Aus der Gruppe heraus schlugen die Unbekannten die Beiden und verletzten sie leicht. Ein Rettungswagen kam an den Tatort um die Verletzungen zu versorgen. Um die Tat aufzuklären erbittet die Polizei in Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, um Hinweise.

