Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Fiat Ducato von Firmenhof entwendet - Polizei bittet um Hinweise (29.10.2025)

Spaichingen (ots)

Bereits in der Nacht auf vergangenen Mittwoch, 29.10.2025, ist es in der Einsteinstraße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Gegen 00.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zugriff zu dem auf dem Innenhof einer Firma abgestellten, abgemeldeten Fiat Ducato Pritschenwagen. Nachdem er vermutlich am Vortag entwendete Kennzeichenschilder "TUT-IF 16" anbrachte, fuhr er anschließend mit dem gestohlenen Fahrzeug davon.

Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch zwischen Mitternacht und 01 Uhr Verdächtiges im Bereich der Einsteinstraße beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf den oder die Diebe oder den Verbleib des weißen Fiat Ducato geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-00 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell