PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Fiat Ducato von Firmenhof entwendet - Polizei bittet um Hinweise (29.10.2025)

Spaichingen (ots)

Bereits in der Nacht auf vergangenen Mittwoch, 29.10.2025, ist es in der Einsteinstraße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Gegen 00.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter unbefugt Zugriff zu dem auf dem Innenhof einer Firma abgestellten, abgemeldeten Fiat Ducato Pritschenwagen. Nachdem er vermutlich am Vortag entwendete Kennzeichenschilder "TUT-IF 16" anbrachte, fuhr er anschließend mit dem gestohlenen Fahrzeug davon.

Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch zwischen Mitternacht und 01 Uhr Verdächtiges im Bereich der Einsteinstraße beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf den oder die Diebe oder den Verbleib des weißen Fiat Ducato geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-00 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 13:17

    POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gärtnerei in der Brühlstraße (03.11.2025)

    Hilzingen (ots) - In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in eine Gärtnerei in der Brühlstraße eingebrochen. Gegen Mitternacht verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen, wo sie sämtliche Büros und Schränke durchsuchten. Soweit bislang bekannt, entwendeten die Einbrecher jedoch nichts. Zeugen, die in den späten Abendstunden, um ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:01

    POL-KN: (Schramberg / Landkreis Rottweil) 30.000 Euro Schaden nach Unfall (31.10.2025)

    Schramberg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist nach einem Unfall an der Einmündung der Berneckstraße und der Einfahrt eines Marken-Discounts zu beklagen. Eine 40-jährige Ford-Fahrerin übersah beim Einfahren auf die Berneckstraße eine vorfahrtsberechtigte 30-Jährige in einem VW. Durch die Kollision verletzten sich beide Fahrerinnen leicht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren