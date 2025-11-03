Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf der Flözlinger Straße (02.11.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag, gegen 17:45 Uhr, auf der Flözlinger Straße ereignet. Ein Zeuge konnte beobachten wie ein Autofahrer mit einem geparkten grauen Honda zusammenstieß. Anschließend besah er sich den angerichteten Schaden und entschloss sich verbotenerweise einfach weiterzufahren. Bei dem Fahrer soll es sich um einen zwischen 30 und 35 Jahre alten und etwa 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er trug weder Brille noch Bart und das Kennzeichen des Autos ist vermutlich kein Hiesiges. Hinweise zum Fahrer, oder dem Verursacherfahrzeug nimmt das Polizeirevier Rottweil, unter der Nummer 0741 / 4770, entgegen.

