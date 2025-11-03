Polizeipräsidium Konstanz

Landkreis Rottweil) Unfall an der Anschlussstelle Sulz und Autobahn 81 (31.10.2025)

An der Auffahrt von der Landesstraße 409 auf die Autobahn 81 ist es am Freitag. Gegen 18:45 zu einem Unfall gekommen. Ein 21-jähriger Lastwagenfahrer übersah beim Auffahren auf die Autobahn einen vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen in einem BMW. Dieser war in Richtung Vöhringen unterwegs. Durch die Kollision zwischen Lastwagen und BMW schleuderte selbiger gegen einen Dacia eines 34-Jährigen. Die Fahrer des Lastwagens und BMW, sowie ein 25-jähriger Beifahrer im Unfallverursacherfahrzeug verletzten sich allesamt leicht. Rettungswagen waren an der Unfallstelle und versorgten die Verletzten. Der Gesamtschaden beträgt circa 50.000 Euro.

