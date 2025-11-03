POL-KN: (Niedereschach
Schwarzwald Baar Kreis) Auf Grundstück gefahren (31.10.2025 - 01.11.2025)
Niedereschach (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag ist an der Steigstraße ein Autofahrer von der Straße abgekommen und auf ein Grundstück gefahren. Zuerst fuhr der 20-Jährige über eine Straßenlaterne, anschließend ein Grundstück und dann auf einen Vorplatz des Grundstücks. Dabei verlor er diverse Teile seines Autos, unter Anderem auch sein Kennzeichen. An der Halteranschrift konnte der passende, beschädigte Audi festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
