Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken Unfall gebaut (01.11.2025)

Tuningen (ots)

Unter Alkoholeinfluss ist am Samstag, gegen 14:15 Uhr, ein Rollerfahrer mit einem geparkten Suzuki zusammengestoßen. Mit knapp drei Promille kam der 66-Jährige von der Straße ab und prallte gegen den Wagen. Damit nicht genug, entschloss sich der Fahrer sich von der Unfallstelle zu entfernen. Zeugen beobachteten das Geschehen. Die Kontrolle der Polizei ergab, dass der Rollerfahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Eine Blutentnahme und mehrere Anzeigen waren die Konsequenz.

