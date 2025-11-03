Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in die Grundschule Petershausen (24.10/31.10.2025)

Konstanz (ots)

Über die Herbstferien ist es zu einem Einbruch in die Grundschule Petershausen am Zähringerplatz gekommen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.25, und Freitag, 31.10.2025, verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu den Innenräumen der Schule und anschließend zum Sekretariat. Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke. Ob sie dabei etwas entwendeten ist bislang noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

