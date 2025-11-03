PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in die Grundschule Petershausen (24.10/31.10.2025)

Konstanz (ots)

Über die Herbstferien ist es zu einem Einbruch in die Grundschule Petershausen am Zähringerplatz gekommen. Im Zeitraum zwischen Freitag, 24.10.25, und Freitag, 31.10.2025, verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu den Innenräumen der Schule und anschließend zum Sekretariat. Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke. Ob sie dabei etwas entwendeten ist bislang noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren