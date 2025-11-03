POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Einmündung "Obere Straße" und "Obere Hauptstraße" - insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden (01.11.2025)
Wurmlingen (ots)
Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Samstagabend auf der Einmündung der "Obere(n) Straße" auf die "Obere Hauptstraße" passiert ist. Eine 37-Jährige bog mit einem Seat von der "Obere(n) Straße" kommend ab, übersah dabei einen bevorrechtigten Audi eines 29-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Infolge der Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
