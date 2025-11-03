Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Zollstraße/B34 - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (02.11.2025)

Gottmadingen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagabend an der Einmündung der Zollstraße auf die Bundesstraße 34 ereignet hat. Ein 20-jähriger Golffahrer missachtete die Vorfahrt eines BMW eines 50-Jährigen und prallte in die rechte Seite des in Richtung Gottmadingen fahrenden Wagens. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

