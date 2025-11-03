POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung Zollstraße/B34 - insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden (02.11.2025)
Gottmadingen (ots)
Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagabend an der Einmündung der Zollstraße auf die Bundesstraße 34 ereignet hat. Ein 20-jähriger Golffahrer missachtete die Vorfahrt eines BMW eines 50-Jährigen und prallte in die rechte Seite des in Richtung Gottmadingen fahrenden Wagens. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell