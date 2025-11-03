Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung auf der Theodor-Heuss-Straße (01.11.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagabend sind auf der Theodor-Heuss-Straße zwei Männer aneinandergeraten. Gegen 19 Uhr ging ein 37-Jähriger in Richtung Zähringerplatz. Auf Höhe eines türkischen Restaurants geriet er mit einem 27-Jährigen zunächst verbal in Streit. Infolge des Disputs gingen sich die beiden schließlich auch körperlich an, woraufhin einer der beiden ein Fahrrad warf und der andere ihm einen Faustschlag verpasste. Von wem die Aggressionen ausgingen, konnte vor Ort aufgrund widersprüchlicher Angaben nicht geklärt werden. Beide erwartet nun eine Anzeige.

Sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

