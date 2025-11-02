Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW (02.11.2025)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen PKW kam es am Samstag, 01.11.2025 gegen 23:40 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf. Aufgrund der Fahrbahnnässe verlor ein 60-jähriger PKW-Lenker die Kontrolle über seinen PKW und schleuderte nach rechts an den Fahrbahnrand. Hier durchbrach er die Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach neben der Fahrbahn zum Liegen. Der 60-Jährige sowie seine 56-jährige Beifahrerin konnten sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur medizinischen Behandlung in Kliniken verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von 148.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass Teile der Bereifung nicht mehr die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwiesen. Unmittelbar nach dem Unfall durchfuhr ein weiterer PKW das Trümmerfeld und erlitt hierdurch einen Reifenschaden.

