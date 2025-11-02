Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung (02.11.2025)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten 21-jährigen Fahrzeuglenker kam es am Sonntag, 02.11.2025 gegen 00:45 Uhr auf der L 108 bei Lauterbach. Der 21-Jährige fuhr von Lauterbach kommend in Richtung Schramberg. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront in die Schutzleitplanke. Durch den Aufprall entstand am PKW Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. Da während der Unfallaufnahme deutlicher Atemalkoholgeruch feststellbar war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Im Anschluss wurde bei dem 21-Jährigen eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein wurde einbehalten.

