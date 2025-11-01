Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B33, Steißlingen, Lkr. Konstanz) Verkehrsunfallflucht auf der B33 bei Steißlingen - Polizei sucht Zeugen

Steißlingen (ots)

Am Freitagnachmittag, den 31.10.2025, kam es kurz vor 16:00 Uhr auf der B33 in Fahrtrichtung Konstanz zu einem Verkehrsunfall.

Eine 21-jährige Mazda-Fahrerin befuhr die linke Spur, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kurz vor der Anschlussstelle Steißlingen plötzlich von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte und dabei unmittelbar vor dem Mazda einscherte.

Beim Versuch, einen Unfall zu verhindern, geriet die Mazda-Fahrerin ins Schleudern und kollidierte mit der linken Leitplanke. Sie wurde dabei leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 / 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell