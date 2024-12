POL-BOR: Vreden - Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Velen (ots) - Tatort: Velen, Ramsdorfer Straße; Tatzeit: 12.12.2024, 03.00 Uhr; Sie hatten es auf Zigaretten abgesehen: Drei Unbekannte haben sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zugang zu einer Tankstelle in Velen verschafft. Die Täter hebelten gegen 03.00 Uhr eine Tür des Objektes an der Ramsdorfer Straße auf. Innerhalb weniger Minuten kippen sie Tabakwaren von Regalen in einen Sack und entfernen sich dann in ...

