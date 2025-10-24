PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Krankenwagen ist kein Leihwagen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Kiskerstraße war ein 50-jähriger Mann am Donnerstagabend, 23.10.2025, der Meinung, ein abgestellter Krankentransportwagen sei extra für ihn reserviert worden. Er setzte sich ans Steuer und löste damit eine Verfolgung durch mehrere Streifenwagen aus.

Der 50-Jährige, der zuvor wegen Alkoholkonsum als hilflose Person im Stadtgebiet aufgefallen war, verließ gegen 22:25 Uhr das Krankenhaus an der Kiskerstraße, ohne sich untersuchen zu lassen. Er entdeckte einen VW Tiguan, den ein Mitarbeiter eines Rettungsdienstes abgestellt hatte, setzte sich in den Krankenwagen und fuhr davon.

Alarmierte Streifenbeamte konnten die Spur des VW auf der Eckendorfer Straße stadtauswärts aufnehmen, weil der entwendete Kleintransporter geortet werden konnte. Kurz nach der Einmündung Schelpmilser Weg stoppten die Polizisten den Krankenwagen.

Der 50-Jährige lettische Staatsbürger war der festen Überzeugung, das Auto sei für ihn bereitgestellt worden. Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich bei ihm nicht. Er wurde wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs angezeigt und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 11:23

    POL-BI: Auffahrunfall auf Radweg

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Quelle - Durch das plötzliche Abbremsen und Anhalten eines SUV-Fahrers soll ein Radfahrer am Mittwoch, 22.10.2025, an der Carl-Severing-Straße gegen das Heck des Autos gefahren sein. Ein 32-jähriger Bielefelder war gegen 17:35 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Carl-Severing-Straße in Richtung Osnabrücker Straße unterwegs. Nach seiner Aussage soll er in dem Kreisverkehr an der Klemensstraße von dem Fahrer eines Peugeot 2008 überholt und ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:16

    POL-BI: Unbekannter trickst Kassierer aus

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Einem Täter gelang am Mittwochabend, 22.10.2025, mit einem Wechseltrick kurz vor Feierabend Beute zu machen. Gegen 18:55 Uhr trat ein Kunde in einem Sportgeschäft an der Niedernstraße mit einem Artikel an die Kasse. Zur Bezahlung reichte er dem Mitarbeiter einen 200 Euro Schein und nahm das Wechselgeld in Höhe von circa 188 Euro entgegen. Nach einem Ablenkungsmanöver gab er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren