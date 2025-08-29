Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Bundespolizei bereitet sich auf das Stadtderby Hamburger SV - FC St. Pauli vor

Hamburg (ots)

Heute findet das Derby zwischen den Fußballmannschaften vom Hamburger SV und FC St. Pauli statt.

Die Bundespolizei rechnet mit zahlreichen Fans, die über die Bahnhöfe den Weg in die Hansestadt suchen. Damit für alle Bahnreisenden ein sicherer Aufenthalt in den Zügen und Bahnhöfen möglich ist, hat sich die Bundespolizei auf das erwartbare erhöhte Reisendenaufkommen personell eingestellt. Dabei stehen insbesondere die Zeiträume der An- und Abreise im Fokus der Einsatzkräfte.

Durch gezielte Koordinationsmaßnahmen und Absperrkonzepte sollen mögliche Mengenproblematiken minimiert werden, so dass in den Bahnhöfen und vor allem am Bahnsteig Gedränge-Lagen und damit einhergehende Gefahren vermieden werden.

Um für alle Bahnbenutzenden für Sicherheit zu sorgen, wird störendes Verhalten unmittelbar unterbunden. "Wir werden konsequent gegen gewaltbereite und störende Personen im Reiseverkehr vorgehen, wir möchten, dass alle friedlichen Fans sicher anreisen und das Spiel genießen können", so Michael Schuol, Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover.

Um dies zu ermöglichen, setzt die Bundespolizei zusätzliche Einsatzkräfte ein und führt den Einsatz in einem gemeinsamen Einsatzkonzept mit der Polizei Hamburg.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell