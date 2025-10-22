PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: 4.Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem Tötungsdelikt in einem Supermarkt in Lemgo - MK Kasse

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Lippe- Lemgo- Heute Vormittag erfolgte die Obduktion des Leichnams des 16-Jährigen. Sie ergab, dass Gewalteinwirkungen gegen Brust und Kopf todesursächlich waren.

Bei den Ermittlungen haben sich bislang keine Erkenntnisse ergeben, dass der Tatverdächtige und das Opfer sich vor der Tat kannten. Nach Auswertung der verschiedenen zahlreichen Zeugenaussagen sowie der Videoaufzeichnungen kristallisierte sich inzwischen heraus, dass es vor der Tat nicht - wie zuvor berichtet- zu einem Streit gekommen war. Derzeitiger Ermittlungsstand ist, dass der 33-Jährige mit einem Messer auf das Opfer und seine zwei Begleiter auf dem Parkplatz zulief. Er folgte dem flüchtenden 16-Jährigen in den Supermarkt, attackierte ihn im Kassenbereich und verletzte ihn tödlich.

Der Tatverdächtige ist in der Vergangenheit mit Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Er äußerte sich bislang nicht zur Sache. Die Ermittlungen zur Motivlage dauern weiter an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
