Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorbeugen statt Erleben: Nicht jeder Einbrecher wird bemerkt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Ein Beinahe-Einbruch aus der letzten Nacht zeigt, wie schnell man Opfer eines Einbruchs werden kann. Daher rät die Polizei: Informieren Sie sich kostenlos am Sonntag, 26.10.2025, zum Thema Einbruchschutz.

Gegen 02:50 Uhr wachte eine Seniorin auf, als sie Geräusche hörte, die vom Türschloss der Haustür ausgingen. Als sie laut um Hilfe rief, brach der Täter sein Vorhaben ab und ergriff die Flucht vom Tatort an der Straße Auf der Feldbreede.

Die alarmierten Polizisten konnten einen tatverdächtigen 40-jährigen Mann, mit deutscher und polnischer Staatsbürgerschaft, im Nahbereich antreffen. Bei seiner Durchsuchung stellten sie eine Sturmhaube und Einbruchswerkzeug sicher.

Diesen Einbruchsversuch nimmt die Polizei Bielefeld zum Anlass, um erneut auf den Tag des Einbruchschutzes hinzuweisen. Für die kostenlose Veranstaltung am Sonntag, 26.10.2025, um 10:00 Uhr und um 14:00 Uhr gibt es noch freie Plätze. Eine Anmeldung ist noch bis Freitag, 24.10.2025, um 16:00 Uhr, möglich.

Ihre Kontakte im Kriminalkommissariat 34, zuständig für Kriminalitätsprävention und Opferschutz:

Telefon:

0521/ 545-2557 - Markus Herbort 0521/ 545 2550 - Kriminalhauptkommissarin Donschen

Oder per Mail: kpo.bielefeld@polizei.nrw.de

Erste Meldung zum Tag des Einbruchschutzes: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6139787

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

