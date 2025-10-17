Polizei Bielefeld

POL-BI: Jetzt anmelden: Tag des Einbruchschutzes 2025

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 26.10.2025, findet der bundesweite Tag des Einbruchschutzes statt. In der Einbruchschutz-Ausstellung der Polizei Bielefeld finden kostenlose Gruppenberatungen statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Um 10:00 Uhr und um 14:00 Uhr sind alle interessierten Bielefelderinnen und Bielefelder herzlich eingeladen, an der Veranstaltung der Einbruchschutzberater, in der Markgrafenstraße 7 in Bielefeld, teilzunehmen.

Welche technischen Maßnahmen und Verhaltensweisen vor einem Einbruch schützen, erklärt Ihnen unser Fachberater Markus Herbort in einem kurzweiligen Vortrag. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie die Möglichkeit einmal selbst ein Fenster unkonventionell zu öffnen. Außerdem können Sie sich über mögliche Sicherungsmaßnahmen für Ihr eigenes Zuhause oder Ihre Firma informieren.

Melden Sie sich dazu bitte per Telefon oder per Mail, bis spätestens Freitag, 24.10.2025, um 16:00 Uhr, an. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bei Bedarf werden zusätzliche Termine angeboten.

Ihre Kontakte im Kriminalkommissariat 34, zuständig für Kriminalitätsprävention und Opferschutz:

Telefon:

0521/ 545-2557 - Markus Herbort 0521/ 545 2550 - Kriminalhauptkommissarin Donschen

Oder per Mail: kpo.bielefeld@polizei.nrw.de

