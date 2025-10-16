POL-BI: Zahlreiche PKW zerkratzt
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Heepen- Zwischen Montagabend, 13.10.2025, und Mittwoch, 15.10.2025, beschädigte ein Unbekannter mindestens sechs PKW.
Eine Bielefelderin parkte ihren Mini One am Mittwochabend um 18:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Haus an der Gustav-Bastert-Straße, zwischen Parkstraße und Hillegosser Straße. Am Mittwoch, um 11:00 Uhr, bemerkte sie Kratzer an ihrem, sowie an dem - ebenfalls auf dem Parkplatz geparkten - VW Tiguan der Nachbarin.
An der Salzufler Straße beschädigte der Täter mindestens drei Fahrzeuge. Zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, zerkratzte er an der Ecke Hillegosser Straße einen Skoda Elroq mit Leverkusener Kennzeichen, Ecke Bischof-Meinwerk-Straße einen Ford Transit mit Lipper Kennzeichen sowie Ecke Amtmann-Bullrich-Straße einen Opel Corsa mit Bielefelder Kennzeichen.
In der Nacht von Dienstag, 18:15 Uhr, auf Mittwoch, 10:00 Uhr, beschädigte der Unbekannte in der Straße Lübrasser Bruch einen Mercedes ML 350.
Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Tatorte Beobachtungen gemacht?
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.
