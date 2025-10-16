PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche PKW zerkratzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Zwischen Montagabend, 13.10.2025, und Mittwoch, 15.10.2025, beschädigte ein Unbekannter mindestens sechs PKW.

Eine Bielefelderin parkte ihren Mini One am Mittwochabend um 18:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Haus an der Gustav-Bastert-Straße, zwischen Parkstraße und Hillegosser Straße. Am Mittwoch, um 11:00 Uhr, bemerkte sie Kratzer an ihrem, sowie an dem - ebenfalls auf dem Parkplatz geparkten - VW Tiguan der Nachbarin.

An der Salzufler Straße beschädigte der Täter mindestens drei Fahrzeuge. Zwischen Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, zerkratzte er an der Ecke Hillegosser Straße einen Skoda Elroq mit Leverkusener Kennzeichen, Ecke Bischof-Meinwerk-Straße einen Ford Transit mit Lipper Kennzeichen sowie Ecke Amtmann-Bullrich-Straße einen Opel Corsa mit Bielefelder Kennzeichen.

In der Nacht von Dienstag, 18:15 Uhr, auf Mittwoch, 10:00 Uhr, beschädigte der Unbekannte in der Straße Lübrasser Bruch einen Mercedes ML 350.

Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Tatorte Beobachtungen gemacht?

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

