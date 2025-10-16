POL-BI: Tatort Garderobe
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb griff am Mittwoch, 15.10.2025, in eine an der Garderobe hängende Jacke und stahl das Portemonnaie des Jackeninhabers.
Ein 31-Jähriger aus Homburg hielt sich gegen 21:10 Uhr zum Abendessen in einem Restaurant in der Arndtstraße Ecke Elsa-Brändström-Straße auf. Währenddessen stahl ein unbekannter Täter seine Geldbörse, die sich in der an der Garderobe hängenden Jacke befand. Nachdem der 31-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, erhielt er um 22:03 Uhr zwei Nachrichten, dass mit seiner gerade entwendeten Kreditkarte in einem Kiosk an der Arndtstraße, nahe der Große-Kurfürsten-Straße, bezahlt worden war.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.
