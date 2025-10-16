POL-BI: Zwei Fußgängerinnen angefahren
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 15.10.2025, übersah ein Autofahrer zwei Fußgängerinnen an der Kreuzstraße. Zwei Frauen erlitten leichte Verletzungen.
Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Bielefelder die Gadderbaumer Straße mit einem Audi A6 in Richtung Kreuzstraße. Als er nach rechts auf die Kreuzstraße einbiegen wollte, schaute er nach links, um sich zu vergewissern, dass vom Adenauerplatz kein Fahrzeug kommt. Da keine Fahrzeuge kamen, fuhr er los und übersah dabei zwei von rechts kommende Fußgängerinnen im Einmündungsbereich.
Die 37-jährige Löhnerin schlug mit dem Kopf auf die Motorhaube. Einer 22-jährigen Frau aus Augustdorf rollte das Auto über den Fuß. Beide erlitten leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden vom alarmierten Rettungsdienst vor Ort versorgt und für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand kein Sachschaden.
