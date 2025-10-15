PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Tatverdächtige Dealerin in Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Beamte der Sonderkommission Innenstadt haben am Dienstag, 14.10.2025, Kontrollen an der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof, der sogenannten "Tüte", durchgeführt. Eine Dealerin ging in Untersuchungshaft.

Gegen 11:00 Uhr führten Beamte der Soko Innenstadt Personenkontrollen in der Bielefelder Innenstadt durch. Als sich die Beamten der "Tüte" näherten, versuchten ein Mann und eine Frau vergeblich zu flüchten und wurden kontrolliert. Bei der polizeibekannten Frau, einer 42-Jährigen ohne festen Wohnsitz, stießen die Beamten auf unterschiedlich portionierte Amphetamine. Die Durchsuchung des Mannes verlief ergebnislos.

In einem Depot der Frau stellten die Polizisten zudem eine Tasche mit einer nicht geringen Menge Amphetaminen sicher.

Da der Verdacht besteht, dass die 42-Jährige mit Drogen Handel treibt, wurde sie vorläufig festgenommen. Die Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft wurde am selben Tag einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

