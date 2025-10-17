Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Betrüger agieren mit unrealistischen Gewinnversprechungen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld warnt erneut vor Anlage-Betrügern, die mit hohen Gewinnversprechen Opfer um ihr Geld bringen. Vertrauen Sie nicht auf die angebliche Werbung bekannter Persönlichkeiten!

Eine 62-jährige Bielefelderin wurde Mitte September über Medien auf eine Anlageplattform aufmerksam, auf der versprochen wurde, dass innerhalb kürzester Zeit eine Geldeinlage deutlich vermehrt werden könne. Die Plattform schien ihr seriös, weil scheinbar namhafte Politiker und Medienvertreter mit dieser Form der Anlage warben.

Nachdem sich die Bielefelderin auf der Plattform angemeldet hatte, erhielt sie einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Anlagefirma. Der Mann forderte die Bielefelderin zunächst auf, 250 Euro auf ein ihr benanntes Konto einzuzahlen. Nachdem sie dies getan hatte, erhielt sie ein paar Tage später die Nachricht, dass ihr Anlagevermögen auf knapp 49500 Euro angewachsen sei.

Als die Bielefelderin die Auszahlung der Anlage forderte, verlangten die Betrüger von ihr für die Auszahlung eine Bearbeitungsgebühr von 10 Prozent des Anlagevermögens. Angeblich würde danach der Geldbetrag der Anlage an sie ausgezahlt werden. Stattdessen wurde das Opfer hingehalten, dass vermeintliche Kursschwankungen die Auszahlungen verzögern würde. Zudem verlangten die Betrüger von der Bielefelderin weitere Geldüberweisungen für die tatsächliche Auszahlung.

Die Polizei rät: Seien Sie vorsichtig bei dem Versprechen unrealistisch hoher Gewinne! Recherchieren Sie zunächst gründlich, bevor Sie Geld investieren. Prüfen Sie sorgfältig Quellen, in denen bekannte Persönlichkeiten mit Anlage-Empfehlungen zitiert werden und informieren Sie sich im Internet über Warnungen oder Beschwerden zu der Plattform. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bietet auf ihrer Website Informationen zu unseriösen Anbietern.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell