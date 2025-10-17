PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldautomatensprengung in Nieheim - Täter flüchtig

Bielefeld (ots)

SR/Bielefeld/Höxter/Nieheim - Unbekannte Täter sprengten am frühen Freitagmorgen, 17.10.2025, einen Geldautomaten einer Bank in Nieheim. Die Täter flüchteten in einem dunklen PKW vom Tatort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03.45 Uhr gingen mehrere Notrufe von Zeugen zu einer möglichen Geldautomatensprengung bei einer Bank an der Marktstraße in Nieheim bei der Polizei ein. Zeugen hatten in dem Zusammenhang einen dunklen PKW bemerkt. Nach den ersten Erkenntnissen sollen mehrere Tatverdächtige nach der Tat mit dem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Nach dem derzeitigen Stand wurde bei der Tat niemand verletzt.

Aktuell ist die Marktstraße gesperrt, die Ermittlungen und die Spurensicherung wurden durch Beamte des Polizeipräsidiums Bielefeld übernommen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zum Fluchtfahrtzeug oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 21 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 13:40

    POL-BI: Zahlreiche PKW zerkratzt

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Heepen- Zwischen Montagabend, 13.10.2025, und Mittwoch, 15.10.2025, beschädigte ein Unbekannter mindestens sechs PKW. Eine Bielefelderin parkte ihren Mini One am Mittwochabend um 18:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Haus an der Gustav-Bastert-Straße, zwischen Parkstraße und Hillegosser Straße. Am Mittwoch, um 11:00 Uhr, bemerkte sie Kratzer an ihrem, sowie an dem - ebenfalls auf dem Parkplatz geparkten - VW Tiguan der Nachbarin. An der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 11:30

    POL-BI: Tatort Garderobe

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb griff am Mittwoch, 15.10.2025, in eine an der Garderobe hängende Jacke und stahl das Portemonnaie des Jackeninhabers. Ein 31-Jähriger aus Homburg hielt sich gegen 21:10 Uhr zum Abendessen in einem Restaurant in der Arndtstraße Ecke Elsa-Brändström-Straße auf. Währenddessen stahl ein unbekannter Täter seine Geldbörse, die sich in der an der Garderobe hängenden Jacke befand. Nachdem der 31-Jährige den Diebstahl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren