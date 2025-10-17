Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldautomatensprengung in Nieheim - Täter flüchtig

Bielefeld (ots)

SR/Bielefeld/Höxter/Nieheim - Unbekannte Täter sprengten am frühen Freitagmorgen, 17.10.2025, einen Geldautomaten einer Bank in Nieheim. Die Täter flüchteten in einem dunklen PKW vom Tatort. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03.45 Uhr gingen mehrere Notrufe von Zeugen zu einer möglichen Geldautomatensprengung bei einer Bank an der Marktstraße in Nieheim bei der Polizei ein. Zeugen hatten in dem Zusammenhang einen dunklen PKW bemerkt. Nach den ersten Erkenntnissen sollen mehrere Tatverdächtige nach der Tat mit dem dunklen Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Nach dem derzeitigen Stand wurde bei der Tat niemand verletzt.

Aktuell ist die Marktstraße gesperrt, die Ermittlungen und die Spurensicherung wurden durch Beamte des Polizeipräsidiums Bielefeld übernommen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zum Fluchtfahrtzeug oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 21 unter der 0521/545-0.

