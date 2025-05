Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer kollidiert mit Leitplanke- leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 10.05.2025, gegen 11:20 Uhr verunfallte ein 39-jähriger Motorradfahrer auf der L157 von Gutenburg in Richtung Witznau. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke. Dabei verletzt er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Motorrad entstand Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. Außerdem musste die Fahrbahn aufgrund von ausgelaufenem Öl gereinigt werden.

