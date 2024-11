Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrollen anlässlich Saisonende Tuningszene

Bereich PP Westpfalz (ots)

Bei meist trockenem aber dennoch sehr trüben Wetter fanden heute verstärkt Verkehrskontrollen modifizierter Fahrzeuge statt. Traditionell werden viele Saisonfahrzeuge, die mitunter auch stark modifiziert wurden, ab morgen ihr Dasein, aufgrund der lediglich saisonalen Nutzung, in einer tristen Garage fristen müssen (hoffentlich vollgetankt, mit etwas mehr Luftdruck und einer schützenden Abdeckung). So nutzten die spezialisierten Kontrollkräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz die Chance, die Schätze der Automobilliebhaber noch einmal genauer in Augenschein zu nehmen. Leider mussten einige Fahrzeuge dabei auch beanstandet werden. Insgesamt wurde 42-mal festgestellt, dass die Betriebserlaubnis des jeweiligen Fahrzeuges erloschen war. Außerdem wurden in 10 Fällen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Ein junger Mann machte durch sein Fahrverhalten, was die hervorgerufene Geräuschkulisse angeht, besonders auf sich aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle wurden illegale Veränderungen an seinem Fahrzeug festgestellt und außerdem wurde die Fahrt in einem speziellen Soundmodus eingeräumt. Auch auf den Mann kommen nun mehrere hundert Euro Bußgeld zu, wie auch ein notwendiger Umbau seines Fahrzeuges mit anschließender Abnahme durch einen Prüfer. Wie seit mehreren Jahren feststellbar, wurden mitunter nette Gespräche im Verlauf der Kontrollen geführt und so gut wie jeder Beanzeigte zeigte sich durchaus einsichtig. Es konnte auch positiv festgestellt werden, dass immer weniger Verstöße durch Unwissenheit der Betroffenen vorliegen, die Fahrzeugführer also deutlich intensiver Gutachten etc. lesen. Einige Fahrzeugführer trotzten sogar Kälte und Regen und fuhren ihre Cabrios ein letztes Mal offen, um den Saisonausgang richtig zu genießen. Wir hoffen, diese können noch lange davon zehren und wünschen eine möglichst schonende Standzeit!|past

