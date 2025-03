Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung der BAB24 zwischen Hagenow und Wöbbelin nach Brand eines LKW

Landkreis Ludwigslust-Parchim/BAB24 Wöbbelin (ots)

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Stolpe befinden sich seit den frühen Morgenstunden aufgrund eines brennenden LKW auf der BAB24 im Einsatz. Beide Fahrtrichtungen bleiben bis auf Weiteres voll gesperrt. Der auflaufende Verkehr wird gegenwärtig über vorhergehende Autobahnabfahrten abgeleitet.

Wie aus den ersten Angaben bekannt ist sei Sattelauflieger etwa gegen 06:18 Uhr in Brand geraten. Das Feuer hätte in Folge auf den Sattelauflieger und die Ladung (Papier) übergegriffen. Für den Brand ursächlich sei nach bisherigen Erkenntnissen ein zuvor geplatzter Reifen des Aufliegers. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden umgehend beide Fahrtrichtungen der BAB24 voll gesperrt. Der Einsatz der eingesetzten Feuerwehrkräfte dauert indes an.

Anhand erster Begutachtungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 85.000 Euro. Personen sind nach gegenwärtigem Erkenntnisstand nicht verletzt worden.

